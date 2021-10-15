Интриги, музыка и секс в трейлере драмы «Струны» с Артёмом Ткаченко

Из одарённых вампиров в не менее одарённые музыканты. Видеосервис «КиноПоиск HD» опубликовал трейлер 12-серийной музыкальной драмы «Струны» с Артёмом Ткаченко («Вампиры средней полосы») в главной роли. Премьера сериала состоится 28 октября.

Ткаченко играет звезду мировой музыкальной сцены Константина Багрицкого, после краха своей карьеры за рубежом вернувшегося в Москву. Чтобы окончательно не пасть на дно, он берётся подготовить к выступлению в престижнейшем конкурсе четырёх студентов-виолончелистов. И каждый из его учеников готов пойти на многое ради достижения своей цели.