Джереми Реннер возглавляет город, который ненавидит, в свежем трейлере криминальной драмы «Мэр Кингстауна»

Незавидная участь: управлять местом, из которого всю жизнь мечтаешь сбежать. Потоковый сервис Paramount+ выкатил второй трейлер многосерийной криминальной драмы «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером и Кайлом Чендлером. Небезызвестный Тейлор Шеридан («Ветреная река», «Йеллоустоун») числится создателем проекта, Антуан Фукуа («Тренировочный день») — его исполнительным продюсером.

В центре драмы о социальном неравенстве, расизме и коррупции находится влиятельное семейство Макласки из Кингстауна, штат Мичиган, где самым прибыльным считается тюремный бизнес. Городок, в котором царит беззаконие, возглавляет мэр Майк Макласки (Реннер).

В сериале также снимаются Дайан Уист, Хью Диллон, Эйдан Гиллен, Тэйлор Хэндли и Эмма Лэйрд. Премьера запланирована на 14 ноября.

И свежий постер: