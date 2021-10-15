Рождённая сражаться: Цири готовится к драке на свежем постере «Ведьмака»

Netflix продолжает напоминать нам о неминуемо приближающемся втором сезоне «Ведьмака» — уже 17 декабря новые эпизоды будут доступны на сервисе. Вот вам по такому поводу постер с принцессой Цириллой из Цинтры, более известной в народе как Цири в исполнении Фрейи Аллан.

Второй сезон вернёт как старых персонажей во главе с Аллан, Генри Кавиллом и Аней Чалотрой, так и представит целую кучу новых. Актёрский состав пополнили Ким Бодния, Кристофер Хивью, Пол Бульон, Ясен Атор, Агнес Бьорн, Ту Эрстед Расмуссен, Аиша Фабьен Росс, Месия Симсон, Кэсси Клер, Аджоа Андо, Лиз Карр, Саймон Кэллоу, Грэм Мактавиш, Кевин Дойл, Крис Фултон, Сэм Хэзелдайн, Ниам Маккормак, Энн Фёрбэнк и Эд Бирч.

Лорен Шмидт Хиссрик, разумеется, на месте.