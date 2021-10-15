Сэмюэл Л. Джексон анонсировал возвращение Ника Фьюри в «Секретном вторжении» (фото)

Очередной многосерийный проект Marvel Studios стал на производственные рельсы — в своём инстаграме big boss Сэмюэл Л. Джексон опубликовал красноречивое фото, сопроводив его не менее красноречивым комментарием, мол, пора возвращаться к своей почётной должности в MCU. Стартуют съёмки «Секретного вторжения».

Официальным синопсисом будущий сериал по-прежнему не обзавёлся, поэтому все нынче ориентируются на сюжет комикса-первоисточника, повествующего о тайном внедрении инопланетной расы перевёртышей-скруллов в земные супергеройские организации.

Помимо Джексона в многосерийной супергероике задействованы Бен Мендельсон, Кингсли Бен-Адир, Оливия Колман, Эмилия Кларк и Киллиан Скотт.

В режиссёрах значатся Томас Безуча («Кровные узы») и Али Селим («Призрачная башня»). Главным сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступает Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»). Премьеру планируют на 2022 год.