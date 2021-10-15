Морейн Дамодред и силы зла в новых промо-материалах «Колеса времени»

Официальный твиттер-аккаунт многосерийного эпического фэнтези «Колесо времени» принялся живо взаимодействовать с аудиторией, потому что не за горами дата старта первого сезона — премьера долгожданной экранизации состоится 19 ноября.
Многочисленным поклонникам волшебного мира Роберта Джордана презентовали свежий тизер сериала, посвящённый силам зла, а также новый постер эпика с Морейн Дамодред (Розамунд Пайк) и Ланом Мандрагораном (Дэниел Хенни).
Постер, кстати, представлен и в анимированной версии.
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