Морейн Дамодред и силы зла в новых промо-материалах «Колеса времени»

Официальный твиттер-аккаунт многосерийного эпического фэнтези «Колесо времени» принялся живо взаимодействовать с аудиторией, потому что не за горами дата старта первого сезона — премьера долгожданной экранизации состоится 19 ноября.



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Многочисленным поклонникам волшебного мира Роберта Джордана презентовали свежий тизер сериала, посвящённый силам зла, а также новый постер эпика с Морейн Дамодред (Розамунд Пайк) и Ланом Мандрагораном (Дэниел Хенни).

Постер, кстати, представлен и в анимированной версии.