«Вторжение» — история не о пришельцах, а о семье. Слово актёрам и авторам сериала

Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал ролик о создании многосерийной фантастической драмы «Вторжение» о нападении инопланетян на Землю. Создатели проекта и участники основного актёрского состава объясняют, что пришельцы — это далеко не самое важное в истории. Куда важнее эволюция персонажей и их взаимоотношения.

Трёхсерийная премьера состоится 22 октября.

Инопланетные захватчики высаживаются на территории Северной Америки, Великобритании, Африки и Японии, сея хаос по всей планете. Отныне выживание землян непостижимым образом зависит от их умения помнить о своей человечности.

За сценарий отвечают Саймон Кинберг (киносерия «Люди Икс») и Дэвид Вейл («Охотники») Актёрский состав возглавляют Сэм Нил, Шамир Андерсон, Гольшифте Фарахани, Фирас Нассар и Сиори Куцуна.