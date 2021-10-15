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«Вторжение» — история не о пришельцах, а о семье. Слово актёрам и авторам сериала

Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал ролик о создании многосерийной фантастической драмы «Вторжение» о нападении инопланетян на Землю. Создатели проекта и участники основного актёрского состава объясняют, что пришельцы — это далеко не самое важное в истории. Куда важнее эволюция персонажей и их взаимоотношения.

Трёхсерийная премьера состоится 22 октября.

Инопланетные захватчики высаживаются на территории Северной Америки, Великобритании, Африки и Японии, сея хаос по всей планете. Отныне выживание землян непостижимым образом зависит от их умения помнить о своей человечности.

За сценарий отвечают Саймон Кинберг (киносерия «Люди Икс») и Дэвид Вейл («Охотники») Актёрский состав возглавляют Сэм Нил, Шамир Андерсон, Гольшифте Фарахани, Фирас Нассар и Сиори Куцуна.

Теги
ВидеоВторжениеApple TV+
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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