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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Пенниуорт» вернётся с третьим сезоном

Вся расширенная экранная вселенная DC постепенно локализуется — во время DC FanDome выяснилось, что ретро-экшен Бруно Хеллера «Пенниуорт» не только получает продление на третий сезон, но и перебирается с кабельного канала Epix на видеосервис HBO Max.

Новости сообщили исполнители главных ролей Джек Бэннон (Альфред Пенниуорт) и Бен Элдридж (Томас Уэйн), причём сделали это со съёмочной площадки продолжения — фактически производство третьего сезона получено давным-давно, а премьера продолжения состоится в следующем году.

Уже известно, что между событиями второго и третьего сезонов пройдёт пять лет. Мир успел пережить культурную революцию, вступив в новую эпоху супергероев и суперзлодеев.

Теги
ВидеоПенниуортHBO Max
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Источник фотографий: Depositphotos

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