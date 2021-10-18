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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Розарио Доусон на первых кадрах из экранизации комикса DMZ

С большим скрипом «Демилитаризованная зона» Авы Дюверней с Розарио Доусон в главной роли пробирается на малые экраны — многосерийная экранизация комикса DMZ, получившая добро на съёмки в конце прошлого года, за это время успела превратиться в четырёхсерийный мини-сериал и только теперь обзавелась первыми кадрами — их представили на онлайн-мероприятии DC FanDome.

Дата выхода до сих пор отсутствует, но HBO Max обещает скорую премьеру.

Кадры из сериала «Демилитаризованная зона» Кадры из сериала «Демилитаризованная зона» Кадры из сериала «Демилитаризованная зона» Кадры из сериала «Демилитаризованная зона»

События разворачиваются в недалёком будущем в Манхэттене, превращённом в демилитаризованную зону после второй Гражданской войны. В поисках сына врач Альма Ортего (Доусон) отправляется в опаснейшее путешествие по ничейным землям, страдающим от беззакония и запустения. Постепенно женщина становится для выживших источником, казалось бы, давно утерянной надежды.

Помимо Доусон в проекте задействованы Бенджамин Брэтт и Хун Ли. Сценаристом и шоураннером выступает Роберто Патино («Мир Дикого Запада»), который вместе с Дюверней значится исполнительным продюсером мини-сериала.

Теги
ГалереяДемилитаризованная зона
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Источник фотографий: Depositphotos

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