Розарио Доусон на первых кадрах из экранизации комикса DMZ

С большим скрипом «Демилитаризованная зона» Авы Дюверней с Розарио Доусон в главной роли пробирается на малые экраны — многосерийная экранизация комикса DMZ, получившая добро на съёмки в конце прошлого года, за это время успела превратиться в четырёхсерийный мини-сериал и только теперь обзавелась первыми кадрами — их представили на онлайн-мероприятии DC FanDome.

Дата выхода до сих пор отсутствует, но HBO Max обещает скорую премьеру.

События разворачиваются в недалёком будущем в Манхэттене, превращённом в демилитаризованную зону после второй Гражданской войны. В поисках сына врач Альма Ортего (Доусон) отправляется в опаснейшее путешествие по ничейным землям, страдающим от беззакония и запустения. Постепенно женщина становится для выживших источником, казалось бы, давно утерянной надежды.

Помимо Доусон в проекте задействованы Бенджамин Брэтт и Хун Ли. Сценаристом и шоураннером выступает Роберто Патино («Мир Дикого Запада»), который вместе с Дюверней значится исполнительным продюсером мини-сериала.