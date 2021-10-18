Джиллиан Андерсон во втором сезоне «Великой» — первый взгляд на маменьку Екатерины II

Знакомьтесь с западной экранной ипостасью Иоганны Елизаветы Ангальт-Цербстской. В сети появились первые официальные кадры второго сезона «Великой» с Джиллиан Андерсон, которая играет мать юной императрицы Екатерины II (Эль Фаннинг). Продолжение, которое среди прочего расскажет о визите родительницы в Россию, стартует на видеосервисе Hulu 19 ноября.

За 10-серийный второй сезон абсурдистской сатирической комедии отвечает главный сценарист Тони Макнамара («Фаворитка»). В остальных ролях — Николас Холт, Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж, Саша Дхаван, Белинда Бромилоу и Байо Гбадамоси.