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Джиллиан Андерсон во втором сезоне «Великой» — первый взгляд на маменьку Екатерины II

Знакомьтесь с западной экранной ипостасью Иоганны Елизаветы Ангальт-Цербстской. В сети появились первые официальные кадры второго сезона «Великой» с Джиллиан Андерсон, которая играет мать юной императрицы Екатерины II (Эль Фаннинг). Продолжение, которое среди прочего расскажет о визите родительницы в Россию, стартует на видеосервисе Hulu 19 ноября.

Кадры из сериала «Великая» Кадры из сериала «Великая»

За 10-серийный второй сезон абсурдистской сатирической комедии отвечает главный сценарист Тони Макнамара («Фаворитка»). В остальных ролях — Николас Холт, Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж, Саша Дхаван, Белинда Бромилоу и Байо Гбадамоси.

Теги
КадрыГалереяВеликаяHulu
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Источник фотографий: Depositphotos

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