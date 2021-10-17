«Титаны» продлены на четвёртый сезон

История молодых супергероев получила официальное продолжение — во время вчерашнего DC FanDome анонсировали четвёртый сезон телекомикса «Титаны», чей третий сезон, события которого разворачиваются в Готэме, завершается буквально на днях — финальная серия выйдет на экраны 21 октября.

В сериале по вселенной DC снимаются Брентон Туэйтс, Анна Диоп, Тиган Крофт, Оайан Поттер, Конор Лесли, Керран Уолтерс, Джошуа Орпин, Алан Ритчсон, Минка Келли, Дамарис Льюис и Саванна Уэлч. Шоураннером проекта значится Грег Уокер («Тайны Смолвиля»).

Перед выходом финала третьего сезона все желающие могут насладиться отрывком из эпизода: