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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Титаны» продлены на четвёртый сезон

Источник: HBO Max

История молодых супергероев получила официальное продолжение — во время вчерашнего DC FanDome анонсировали четвёртый сезон телекомикса «Титаны», чей третий сезон, события которого разворачиваются в Готэме, завершается буквально на днях — финальная серия выйдет на экраны 21 октября.

В сериале по вселенной DC снимаются Брентон Туэйтс, Анна Диоп, Тиган Крофт, Оайан Поттер, Конор Лесли, Керран Уолтерс, Джошуа Орпин, Алан Ритчсон, Минка Келли, Дамарис Льюис и Саванна Уэлч. Шоураннером проекта значится Грег Уокер («Тайны Смолвиля»).

Перед выходом финала третьего сезона все желающие могут насладиться отрывком из эпизода:

Теги
ТитаныHBO MaxDC
Комментарии (2)

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