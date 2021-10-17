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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Стало известно, сколько Netflix заработал на «Игре в кальмара» (неприлично много)

Источник: Netflix

О корейской «Игре в кальмара» не слышал разве что глухой, а если верить Netflix, посмотрело её и того больше — 111 млн пользователей, о которых говорилось изначально, трансформировалось в 132 млн за первые 23 дня, и это абсолютный рекорд сервиса. Понятно, что в финансовом плане стриминг-гигант в накладе тоже не остался, и слитые инсайдерами конфиденциальные внутренние отчёты это подтверждают.

Так, Bloomberg сообщает, что Netflix уже заработал на сериале $ 891 млн при том, что его покупка обошлась в $ 21,4 млн — именно так должны выглядеть разумные инвестиции. Стриминг-гигант отказался комментировать информацию, однако его адвокат пытался убедить издание воздержаться от публикации конфиденциальных данных из документа.

По сюжету сериала, который чаще всего описывается как смесь «Паразитов» и «Голодных игр», отчаявшиеся и погрязшие в долгах люди соглашаются принять участие в странных детских играх, даже не предполагая, какой кровавой баней это закончится.

Премьера ставшей мировым феноменом «Игры в кальмара» на сервисе состоялась ровно месяц назад, 17 сентября.

Теги
Игра в кальмара
Комментарии (12)

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Источник фотографий: Depositphotos

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