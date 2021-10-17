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«Наоми» — главная героиня встречает Супермена в первом отрывке комикса от Авы Дюверней

Очередная супергероика от The CW не заставила себя долго ждать, но на этот раз к проекту приставлена сама Ава Дюверней («Когда они нас увидят», «Сельма»). Сериалу это, разумеется, не поможет. Тем не менее знакомьтесь — Наоми (Каси Волфолл), простая студентка из небольшого городка:

По комиксам девушка оказывается свидетельницей битвы Супермена с Могулом, что, вероятнее всего, и показано в отрывке. В результате она становится на путь, который помогает ей узнать правду о своих биологических родителях и о том, откуда взялись её сверхспособности. В конце концов она должна объединиться с Суперменом и Юной Лигой справедливости.

Кто сыграет Человека из стали, пока не сообщается.

Премьера сериала «Наоми» должна состояться в следующем году.

Теги
ВидеоНаоми
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Источник фотографий: Depositphotos

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