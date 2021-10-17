Выходящий в январе 2022 года второй сезон сериала «DOTA: Кровь дракона» обзавёлся трейлером с русскими субтитрами

25 марта Netflix выпустил первый сезон сериала «DOTA: Кровь дракона» (DOTA: Dragon's Blood). Первый восьмисерийный сезон шоу, основанного на игре Dota 2 от Valve, вышел на стриминговом сервисе с русскими субтитрами и дубляжом. Второй сезон сериала появится на Netflix в январе 2022 года, о чём стало известно на турнире The International 2021 по Dota 2. Также на турнире объявили, что персонаж Марси из сериала осенью появится в Dota 2. А кроме того, на турнире показали трейлер второго сезона сериала с субтитрами на русском языке (смотреть с 6:25:48):

В сериале будет 24 эпизода. Скорее всего, в него войдут три восьмисерийных сезона.

Официальный синопсис сериала от Netflix:

В эпическом фэнтези по мотивам онлайн-игры противоречивый, но отважный рыцарь должен использовать силу живущего в нем дракона, чтобы остановить смертоносного демона. Цитата из пресс-релиза

Над проектом работают южнокорейская Studio MIR («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник», «Ведьмак. Кошмар Волка») и исполнительные продюсеры Ки Хьюн Рю («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник») и Эшли Эдвард Миллер («Тор», «Люди Икс: Первый класс», «Терминатор: Битва за будущее», «Чёрные паруса»). Миллер также является шоураннером аниме.

Ролик, анонсирующий появление Марси в Dota 2: