Неделя сериалов на КГ — главные новости 11–17 октября

Православный Константин: вышел трейлер российской мистической комедии «Отец Сергий». История о священнике, воюющем с нечистью, стартует в октябре.

О группе «Король и Шут» снимут сериал для «КиноПоиска». Андрей «Князь» Князев выступит его продюсером.

Первый взгляд на Джоэла и Элли из экранизации The Last of Us — Педро Паскаль и Белла Рэмси лицом к зрителям. Нехарактерно жизнерадостные герои постапокалипсиса.

Джон Сина вливается в новую команду неудачников в тизере экшен-комедии «Миротворец». Премьера сериала состоится на три дня раньше заявленного.