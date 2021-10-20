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Первоисточник: www.bbc.com Прямая ссылка на новость:

«Прослушка» — лучший сериал XXI века. В топ-10 также «Игра престолов» и «Я могу уничтожить тебя»

Источник: HBO

Британский телевещатель BBC составил внушительный список из ста лучших сериалов XXI века. В формировании масштабного топ-100 приняли участие 206 телевизионных экспертов из 43 стран, включая Россию. На попадание в сотню лучших претендовали 406 проектов — с полным списком все желающие могут ознакомиться по этой ссылке.

А вот так выглядят лучшие из лучшие — список сериалов, составивших самую почётную первую десятку, возглавляет давно ставшая культовой криминальная драма кабельного канала HBO.

  1. «Прослушка»
  2. «Безумцы»
  3. «Во все тяжкие»
  4. «Дрянь»
  5. «Игра престолов»
  6. «Я могу уничтожить тебя»
  7. «Оставленные»
  8. «Американцы»
  9. «Офис» (британский)
  10. «Наследники»

В первой двадцатке отметились «Чернобыль» Крэйга Мазина, возвращение «Твин Пикса» Дэвида Линча, королевская драма «Корона», а также «Дедвуд» и «Остаться в живых». В тридцатку вошли «Шерлок», «Лучше звоните Солу», «Чёрное зеркало» и «Хранители». В топ-50 попали «Настоящий детектив», «Аббатство Даунтон», «Сообщество» и «Рассказ служанки», а замыкает сотню шахматная драма «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой.

Теги
ПрослушкаHBO
Комментарии (12)

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