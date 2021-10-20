«Прослушка» — лучший сериал XXI века. В топ-10 также «Игра престолов» и «Я могу уничтожить тебя»

Британский телевещатель BBC составил внушительный список из ста лучших сериалов XXI века. В формировании масштабного топ-100 приняли участие 206 телевизионных экспертов из 43 стран, включая Россию. На попадание в сотню лучших претендовали 406 проектов — с полным списком все желающие могут ознакомиться по этой ссылке.

А вот так выглядят лучшие из лучшие — список сериалов, составивших самую почётную первую десятку, возглавляет давно ставшая культовой криминальная драма кабельного канала HBO.

В первой двадцатке отметились «Чернобыль» Крэйга Мазина, возвращение «Твин Пикса» Дэвида Линча, королевская драма «Корона», а также «Дедвуд» и «Остаться в живых». В тридцатку вошли «Шерлок», «Лучше звоните Солу», «Чёрное зеркало» и «Хранители». В топ-50 попали «Настоящий детектив», «Аббатство Даунтон», «Сообщество» и «Рассказ служанки», а замыкает сотню шахматная драма «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой.