Макака-мститель и дух киллера выполняют общую миссию в трейлере анимационного экшена «Хит-Манки» от Marvel

Необычная парочка на тропе войны и возмездия. Потоковый сервис Hulu выкатил полноценный трейлер анимационного боевика с говорящим названием «Хит-Манки». Мультсериал для взрослых по комиксам Marvel, где главных персонажей озвучивают Джейсон Судейкис, Оливия Манн и Джордж Такей, выходит на экраны 17 ноября.

Зрителей ждёт трагическая история самца японской снежной макаки, превратившегося в смертоносного охотника на убийц, после того как ему явился призрак Брайса (Судейкис) — спасённого им однажды киллера. Главные герои, объединённые таинственной связью, должны отомстить злодеям за содеянное.

За сценарную адаптацию комикса отвечают Джош Гордон и Уилл Спек.

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