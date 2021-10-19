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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Дожили! Мэл Брукс готовится снимать продолжение культовой комедии «Всемирная история, часть первая»

Источник: Universal

Иногда обещанного ждут три года, а иногда — сорок лет. Мэл Брукс приступает к работе над мини-сериалом «Всемирная история, часть вторая» — сиквела своего фильма 1981 года «Всемирная история, часть первая».

Оригинальное кино пародировало эпические голливудские фильмы про известные исторические события. Финальной шуткой было обещание продолжения с такими сценами, как Гитлер на льду и погребальный обряд викингов. Мы их, кстати, ждём. «Часть первая» охватила Каменный век, Старый завет, Древний Рим, Испанскую инквизицию и Французскую революцию.

Стриминг Hulu исполняет мечты поклонников Брукса. В этом месяце начнёт работу сценарная комната, а съёмки запланированных восьми эпизодов собираются начать весной 2022 года. Бруксу сейчас, между прочим, 95 лет, но он числится исполнительным продюсером и сценаристом.

Только бог знает, сможет ли он ещё и сыграть в сериале, но а вдруг. В оригинале он исполнил пять разных ролей.

В официальном заявлении Мэл сказал:

Жду не дождусь возможности ещё раз раскрыть всю правду о том надувательстве, которое большинство считает Историей.

«Всемирная история, часть первая» считается кассовым провалом — лента заработала $ 31,7 млн, но как и львиная часть фильмов Брукса, быстро стала культовой. Сиквела, конечно, не планировали — само название было пародией на произведение Уолтера Рэли «История мира», оставшееся незаконченным из-за того, что его казнили в 1618 году.

Теги
Hulu
Комментарии (3)

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