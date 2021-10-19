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Больше безумия! Вышел трейлер второго сезона сатиры «Великая»

«Пресвятая Мать-Россия!» — с этим восклицанием на постере второго сезона «Великой» сложно не согласиться, стоит лишь посмотреть официальный трейлер продолжения. Всё то же самое, что и в первом сезоне, только ещё забористее. Потоковый сервис Hulu выкатил полноценный видеоролик второго сезона и приглашает приобщаться к просмотру с 19 ноября.

Коронация, рождение сына-наследника, визит маменьки из заграницы — это далеко не весь перечень грядущих событий в жизни молодой Екатерины II (Эль Фаннинг). Второй сезон сатирической комедии обещает посвятить зрителей во все выдуманные пикантные подробности личной и общественной жизни императрицы.

И постер второго сезона:

Постеры сериала «Великая»
Теги
ВидеоВеликаяТрейлерHulu
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Источник фотографий: Depositphotos

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