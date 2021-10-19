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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Стала известная истинная причина закрытия сериала «Игрек: Последний мужчина»

Источник: FX

Максимально прогрессивно-инклюзивный «Игрек: Последний мужчина» был безжалостно закрыт ещё до выхода первого сезона целиком, поставив ребром вопрос о вменяемоcти руководства FX — так обращаться со столь уникальным проектом, и это в 2021 году… Но, кажется, причина нашлась, и ни рейтинги, ни повестка, ни качество сериала тут ни при чём.

The Hollywood Reporter, ссылаясь на проверенный источник, сообщает, что руководство должно было принять решение о его дальнейшей судьбе до 15 октября, когда истекают контракты с актёрским составом. В итоге канал отказался раскошеливаться на дополнительные $ 3 млн и предпочёл расстаться с проблемным проектом.

FX приобрёл права на экранизацию ещё в 2015 году, а тремя годами позже заказал пилот и взял на главные роли Барри Кеогана с Дайан Лейн. Сериалу дали зелёный свет в начале 2019 года, но через пару месяцев из-за творческих разногласий произошёл разрыв с оригинальными шоураннерами Майклом Грином («Американские боги») и Айдой Кроаль («Джессика Джонс»), которых заменила Элиза Кларк («По волчьим законам»).

Через год Кеогана рекастнули на Бена Шнетцера, а потом случилась пандемия. В итоге съёмки с горем пополам стартовали только в октябре прошлого года спустя несколько лет после подписания на роли Лейн, Эмбер Тэмблин и Марин Айрленд. Из-за постоянных задержек каналу пришлось продлять их контракты, а также доплачивать новым членам актёрского состава. Короче говоря, руководство устало бороться (и тратиться).

Но не спешите радоваться — перспективному проекту ищут новый дом, и пока наиболее вероятным вариантом называют HBO Max.

Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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