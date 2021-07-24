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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

Съёмки «Игрека: Последнего мужчины» официально завершились

Творческая команда сериала «Игрек: Последний мужчина» стоически дошагала до заветной финишной черты — в Торонто официально завершились съёмки первого сезона, продлившиеся 135 пандемийных дней. День премьеры уже назначен — первый эпизод экранизации одноимённого комикса выйдет на кабельном канале FX 13 сентября.

Новость у себя в инстаграме сообщила продюсер проекта Мари Джо Уинклер, а несколькими днями ранее шоураннер и сценарист сериала Элиза Кларк запостила фото с участниками основного актёрского состава:

Промо-арт сериала «Игрек: Последний мужчина»

Главный герой постапокалиптической драмы о выживании — Йорик Браун, компанию которому составляет обезьянка-капуцин Амперсанд. Они последние представители мужского пола на планете. Остальных носителей игрек-хромосомы уничтожил вирус, и отныне Земля живёт в суровых условиях нового матриархата.

В сериале снимаются Бен Шнетцер, Дайан Лэйн, Имоджен Путс, Лашана Линч, Джулиана Кэнфилд, Марин Айрлэнд, Эмбер Тэмблин и Эллиот Флетчер.

Теги
Игрек: Последний мужчина
Комментарии (1)

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