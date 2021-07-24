Новые существа, новые враги и прежний корабль. Вышел трейлер второго сезона фантастики «Звёздный путь: Нижние палубы»

Возвращение во вселенную «Стартрека» неизбежно. В рамках виртуального конвента Comic-Con@Home состоялась премьера полноценного трейлера второго сезона анимационных приключений «Звёздный путь: Нижние палубы». Продолжение мультсериала стартует на стриминговом сервисе Paramount+ 12 августа.
Фантастическая комедия Майка Макмэхона («Рик и Морти», «Обратная сторона Земли») продолжит рассказывать о сумасшедших трудовых буднях ребят из экипажа не особо важного космолёта Звёздного флота. Команде, занятой техобслуживанием корабля, перепадает своя доля безумных приключений, в чём уже могли убедиться те, кто смотрел первый сезон.
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