Последний мужчина выше всех на постере сериала «Игрек: Последний мужчина»

Кабельный канал FX опубликовал официальный постер многосерийной постапокалиптики «Игрек: Последний мужчина». Плакат будто бы ненавязчиво подчёркивает важность единственных выживших носителей драгоценной игрек-хромосомы.
Премьера знаменитого долгостроя состоится 13 сентября.
Экранизация одноимённого комикса Брайана К. Вона поведает о Йорике Брауне и его капуцине Амперсанде — последних представителях мужского пола на Земле, после эпидемии живущей в суровых условиях нового матриархата.
В сериале шоураннера Элизы Кларк снимаются Бен Шнетцер, Дайан Лэйн, Имоджен Путс, Лашана Линч, Джулиана Кэнфилд, Марин Айрлэнд, Эмбер Тэмблин и Эллиот Флетчер.
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