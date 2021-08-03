 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Как будет выглядеть Карнаж в «Веноме 2» (фото) Женская солидарность: Эмма Стоун планирует отсудить у Disney гонорар за «Круэллу» Александра Даддарио о съёмках в «Настоящем детективе»: «Внезапно все в городе захотели со мной увидеться» И снова мимо: Лили Джеймс выглядит как Лили Джеймс на съёмках сериала о Памеле Андерсон Райан Рейнольдс больше не влезает в костюм Дэдпула в промо «Главного героя»
2
СЕРИАЛЫ
442
 
Прямая ссылка на новость:

Последний мужчина выше всех на постере сериала «Игрек: Последний мужчина»

Кабельный канал FX опубликовал официальный постер многосерийной постапокалиптики «Игрек: Последний мужчина». Плакат будто бы ненавязчиво подчёркивает важность единственных выживших носителей драгоценной игрек-хромосомы.

Премьера знаменитого долгостроя состоится 13 сентября.

Постеры сериала «Игрек: Последний мужчина»

Экранизация одноимённого комикса Брайана К. Вона поведает о Йорике Брауне и его капуцине Амперсанде — последних представителях мужского пола на Земле, после эпидемии живущей в суровых условиях нового матриархата.

В сериале шоураннера Элизы Кларк снимаются Бен Шнетцер, Дайан Лэйн, Имоджен Путс, Лашана Линч, Джулиана Кэнфилд, Марин Айрлэнд, Эмбер Тэмблин и Эллиот Флетчер.

Теги
ГалереяИгрек: Последний мужчинаПостер
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

13Кит Харрингтон считает, что «Игра престолов» сломала его психическое здоровье 15Слитый в сеть промо-арт «Мисс Марвел» демонстрирует костюм супергероини и её неизвестную суперсилу 29Джейсон Момоа ответил репортёру, спросившему о сцене первой брачной ночи с Дейенерис в «Игре престолов»: «Это мерзкий вопрос»

Тоже интересно

21Дженнифер Карпентер вернётся к роли Дебры Морган в девятом сезоне «Декстера» 3Оригинальное аниме «Моё семнадцатое лето» появилось на Netflix с русскими субтитрами 132Час настал! Вышел эпичный трейлер «Дюны» Дени Вильнёва 26Valve анонсировала свою портативную консоль Steam Deck 8Квентин Тарантино высказался о «Лиге справедливости Зака Снайдера»

Далее на КГ

6
Дуэйн Джонсон не шутил: продюсер Хирам Гарсиа подтвердил, что актёр ни за что не вернётся в «Форсаж»
 3
Резкая Мэри Элизабет Уинстэд тизерит завтрашнюю премьеру трейлера экшена «Кейт»
 11
Джейсон Момоа уже сейчас требует шестичасовую версию «Дюны» Дени Вильнёва
 24
Бесполый фей Билл Портер и его поющая крестница в трейлере осовремененной сказки «Золушка»
 13
Кит Харрингтон считает, что «Игра престолов» сломала его психическое здоровье
 0
ЕВА-436: Прямая трансляция
 15
Слитый в сеть промо-арт «Мисс Марвел» демонстрирует костюм супергероини и её неизвестную суперсилу
 28
Майкл Бэй продюсирует новый полнометражный перезапуск «Черепашек-ниндзя»
 7
Звезда сериала «Кобра Кай» может сыграть дисишного супергероя, но исключительно для стриминга
 20
Раскол в руководстве Disney? Инсайдеры указали на виновных в ситуации со Скарлетт Йоханссон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино То ли девочка, то ли Большая Красная Панда в первом ролике мультика «Я краснею» от студии Pixar
 
Кино Увольнение Джеймса Ганна из Marvel шокировало даже Кевина Файги
 
Кино Новый ужастик про компьютерные игры со звездой сериала «Половое воспитание» уходит на Netflix
 
Алита в городе кошмаров. Netflix показал тизер хоррора «Новый вкус вишни» с Розой Салазар
 
Серийная убийца Ирина Розанова в тизере триллера «Самка богомола»
 
Кино Стеной тут не ограничишься: Нил Бломкамп перенесёт сюжет «Района №10» из Африки в Америку
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду

Выйдут в августе

8 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
9 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 Вт21:45ЕВА (трансляция)
11 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
5Телеовощи – 403: Кевин Смит всех обманул
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 473: «Снейк Айз», «Красотка на взводе», херы для Кевина Смита
 
4Ноль кадров в секунду – 379: Грёбаные клоуны
 
25ЕВА – 435: Насильственный вальс
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru