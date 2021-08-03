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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Джейсон Момоа ответил репортёру, спросившему о сцене первой брачной ночи с Дейенерис в «Игре престолов»: «Это мерзкий вопрос»

Источник: HBO

Актёров, сыгравших ключевые роли в культовой «Игре престолов», ещё нескоро перестанут пытать расспросами о сериале. К тому многое располагает, в том числе сугубо «взрослый» рейтинг проекта, позволявший создателям не ограничивать себя в жёсткости контента. В свежем интервью с The New York Times Джейсону Момоа, сыгравшему могучего кхала Дрого, не удалось, к примеру, избежать вопроса о лишённой всякой романтики сцене первой брачной ночи его персонажа и Дейенерис Таргариен в пилоте фэнтези-эпика. Оную уже давно окрестили изнасилованием.

Репортёр поинтересовался, не жалеет ли Момоа, что снялся в этой сцене. Актёр поначалу пустился в объяснения, что играл того персонажа, которого ему надлежало сыграть, хоть сцена и далась ему с большим трудом.

Сыграть в ней было частью моей работы. Это было неприятно, но такой уж он персонаж. В мою работу не входит задаваться вопросами: «Может, мне не стоит сниматься в этой сцене?» Меня прежде никогда и не спрашивали, жалею ли я, что сыграл какую-либо роль. Скажем так, уже сыграл и больше не собираюсь.

Забавно, что на этом история не закончилась. По завершении интервью актёр, который не испытывает проблем с искренностью, вернулся к неосмотрительно поднятой теме, которая всю беседу не давала ему покоя.

Меня этот вопрос расстроил. Как-то это мерзко — перекладывать вину на меня. Как-будто у актёра есть выбор. Нам на самом деле своевольничать не позволяется. Там полным-полно продюсеров, сценаристов, режиссёров, которым ты не заявишь, мол, я это делать не буду, потому что сейчас это не кошерно и не вписывается в нынешний политический климат. Такого не бывает. Поэтому просто хочу, чтобы вы знали, что задали очень неприятный вопрос.

Теги
Игра престоловДжейсон Момоа
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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