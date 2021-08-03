Джейсон Момоа ответил репортёру, спросившему о сцене первой брачной ночи с Дейенерис в «Игре престолов»: «Это мерзкий вопрос»

Актёров, сыгравших ключевые роли в культовой «Игре престолов», ещё нескоро перестанут пытать расспросами о сериале. К тому многое располагает, в том числе сугубо «взрослый» рейтинг проекта, позволявший создателям не ограничивать себя в жёсткости контента. В свежем интервью с The New York Times Джейсону Момоа, сыгравшему могучего кхала Дрого, не удалось, к примеру, избежать вопроса о лишённой всякой романтики сцене первой брачной ночи его персонажа и Дейенерис Таргариен в пилоте фэнтези-эпика. Оную уже давно окрестили изнасилованием.

Репортёр поинтересовался, не жалеет ли Момоа, что снялся в этой сцене. Актёр поначалу пустился в объяснения, что играл того персонажа, которого ему надлежало сыграть, хоть сцена и далась ему с большим трудом.

Сыграть в ней было частью моей работы. Это было неприятно, но такой уж он персонаж. В мою работу не входит задаваться вопросами: «Может, мне не стоит сниматься в этой сцене?» Меня прежде никогда и не спрашивали, жалею ли я, что сыграл какую-либо роль. Скажем так, уже сыграл и больше не собираюсь.

Забавно, что на этом история не закончилась. По завершении интервью актёр, который не испытывает проблем с искренностью, вернулся к неосмотрительно поднятой теме, которая всю беседу не давала ему покоя.