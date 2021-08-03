Артур Смольянинов пытается выжить в тизере «сонного» фантастического триллера «Выжившие»

Онлайн-кинотеатр Okko презентовал тизер и постер восьмисерийного фантастического триллера «Выжившие» с Артуром Смольяниновым в главной роли. Премьера истории о загадочной эпидемии состоится на следующей неделе, 12 августа.

События постапокалиптики разворачиваются в тихом городке, где разразилась эпидемия неизвестного вируса, в течение нескольких дней выкосившая большую часть его жителей. Выжившим тоже приходится нелегко: на дворе зима, а город, оцепленный армией, остался без света и тепла, и сонная болезнь продолжает лютовать. Главным героям предстоит объединиться, чтобы выбраться из карантинной зоны и отыскать загадочный Институт, где может отыскаться заветное лекарство от вируса.

В актёрском составе также значатся Алексей Филимонов, Дарья Савельева, Валентина Лукащук, юная Виталия Корниенко, Анна Слю, Дарья Екамасова, Роза Хайрулина и Сергей Бондарчук. За режиссуру отвечает Андрей Прошкин.

Постер: