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Первый взгляд на мир без мужчин — вышел трейлер сериала «Игрек: Последний мужчина»

Уже 13 сентября на кабельном канале FX выйдет «Игрек: Последний мужчина», как никогда актуальная экранизация комикса Брайана К. Вона. Главный герой, Йорик Браун в исполнении Бена Шнетцера, единственный выживший представитель мужского пола на Земле, не считая его верного друга капуцина Амперсанда. Остальных бедолаг скосил вирус, и теперь мир всецело принадлежит женщинам (ура?).

Первый трейлер даёт примерное представление о том, что нас ждёт:

Актёрский состав сериала также включает Дайан Лэйн, Имоджен Путс, Лашану Линч, Джулиану Кэнфилд, Марин Айрлэнд и Эмбер Тэмблин.

В ответе за всё Элиза Кларк («Убийство»), выступающая шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером проекта.

Теги
ВидеоИгрек: Последний мужчина
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Источник фотографий: Depositphotos

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