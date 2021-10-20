Четвёртый сезон «Озарка» получил дату выхода

Стриминговый сервис Netflix опубликовал видеоанонс премьерной даты четвёртого — заключительного — сезона криминальной драмы «Озарк». Сериал с Джейсоном Бетйманом в главной роли возвращается на экраны 21 января. В этот день видеосервис покажет первые семь эпизодов 14-серийного финального сезона. Оставшиеся семь выйдут позже.

В сериале о смертельно опасных финансовых аферах семейства Бёрдов также снимаются Лора Линни, Джулия Гарнер, Джанет Мактир, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Чарли Тахэн, Лиза Эмери и Джессика Фрэнсис Дьюкс. Шоураннером и сценаристом выступает Крис Манди, который наряду с Бейтманом входит в команду исполнительных продюсеров проекта.