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Первоисточник: www.gq.com Прямая ссылка на новость:

Обширный мир «Колеса времени» на свежих кадрах из эпического фэнтези

Журнал GQ опубликовал подборку свежих кадров из громкого телерелиза этого года — многосерийного эпического фэнтези «Колесо времени» по знаменитым романам Роберта Джордана. Премьера экранизации состоится на стриминговом сервисе Amazon 19 ноября.

Шоураннер сериала Рейф Джадкинс, вовсю занятый съёмками давно одобренного второго сезона, обещает ещё сильнее акцентировать и без того важную роль женских персонажей в сюжете. Это якобы должно компенсировать поддерживавшуюся «Игрой престолов» гипермаскулинность жанра. Джадкинсу, конечно, виднее, чего не хватает поклонникам экранного фэнтези.

Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени» Кадры из сериала «Колесо времени»

Меж тем Amazon в своём твиттере выкатил короткий ролик о создании амбициозного проекта:

Теги
КадрыГалереяКолесо времениAmazon
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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