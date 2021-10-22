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Первоисточник: thedirect.com Прямая ссылка на новость:

Тиран и наркоманка — ассистент продюсера «Бэтвумен» рассказал о бесчинствах Руби Роуз

Источник: The CW

Создаётся впечатление, что эпопея с разоблачениями вокруг «Бэтвумен» только разгорается, превращая ситуацию вокруг проекта в куда более увлекательное действо, чем сюжет самого сериала. На откровения Руби Роуз о невыносимых условиях работы и так называемой токсичной атмосфере на съёмочной площадке успели возразить студия Warner Bros. TV и бывшие коллеги актрисы Дюгрей Скотт и Камрус Джонсон. Но то были только цветочки.

С ягодками подоспел ассистент продюсера сериала Александр Дж. Бакстер, которому довелось поработать с Роуз, которую он охарактеризовал как тирана и диктатора. И уж он-то сдерживаться не стал, в подробностях рассказав обо всём, что ему и остальным пришлось вытерпеть на производстве первого сезона.

С того самого дня, когда её предполагаемая травма помешала ей выполнять 60% её работы, она стала относиться к съёмочной команде как к людям второго сорта. И чем дальше, тем становилось хуже. Она часто опаздывала, не заучивала свои реплики и ко всем участникам производственной команды относилась так, будто они были грязью под её ногами. Она сбегала с площадки, орала на окружающих. Однажды по её требованию мы целое утро потратили на подготовку её гримёрки (с шестью обогревателями, потому что она привыкла к жаркой австралийской погоде), а она появилась, хихикнула и ушла, заявив, что ей ничего не нужно. Потом я как-то после 15-часового рабочего дня на холоде придержал для неё дверь, она пролетела мимо, разбросав свою еду. Остановилась, посмотрела вниз, потом на меня, сказала: «Ну?» и умчалась, оставив меня прибираться. Так я себя и чувствовал, работая с ней: разбирал её бардак. Она ни разу нас не поблагодарила, только требовала, заставляя нас чувствовать себя эмоционально и физически вымотанными.

Но и на этом исключительно пространном комментарии Бакстер останавливаться не стал и рассказал, что как-то ему довелось побеседовать с одним из близких друзей актрисы. От него помощник продюсера узнал, будто они вместе шатались по вечеринкам, балуясь разнообразными наркотиками, что по времени совпадало с рабочими днями, когда Роуз появлялась на съёмочной площадке с восьмичасовым опозданием.

Бакстер завершил свою исповедь признанием, мол, рассказать всю правду об актрисе его побудило недавнее интервью, где она пыталась своим враньём очернить компанию и людей, которые этого не заслужили.

Теги
БэтвуменРуби Роуз
Комментарии (7)

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Источник фотографий: Depositphotos

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