«Мифический квест» получил продление на третий и четвёртый сезоны

Создателям культовой MMORPG «Пир ворона» предстоит покорение новых игровых горизонтов. Стриминговый сервис Apple TV+ продлил производственную комедию «Мифический квест» на третий и четвёртый сезоны. Правильно, нечего мелочиться, когда финансируешь такие таланты.

Второй сезон завершил сюжетную линию главных героев Иэна (Роб Макэлхенни) и Поппи (Шарлотта Никдао) в качестве креативных директоров «Пира ворона», и продолжение наверняка вдохновит эту творческую парочку на создание новых амбициозных проектов.

Понадеемся, что в третьем сезоне сериала, подарившего нам один из самых душевных и трогательных «карантинных» спецэпизодов, к своим ролям также вернутся Дэнни Пуди, Ф. Мюррей Абрахам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Эшли Бёрч и Джесси Эннис. За продолжение истории отвечают создатели и авторы сериала Макэлхенни, Чарли Дэй и Меган Ганц.