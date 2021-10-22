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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Мифический квест» получил продление на третий и четвёртый сезоны

Источник: Apple TV+

Создателям культовой MMORPG «Пир ворона» предстоит покорение новых игровых горизонтов. Стриминговый сервис Apple TV+ продлил производственную комедию «Мифический квест» на третий и четвёртый сезоны. Правильно, нечего мелочиться, когда финансируешь такие таланты.

Второй сезон завершил сюжетную линию главных героев Иэна (Роб Макэлхенни) и Поппи (Шарлотта Никдао) в качестве креативных директоров «Пира ворона», и продолжение наверняка вдохновит эту творческую парочку на создание новых амбициозных проектов.

Понадеемся, что в третьем сезоне сериала, подарившего нам один из самых душевных и трогательных «карантинных» спецэпизодов, к своим ролям также вернутся Дэнни Пуди, Ф. Мюррей Абрахам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Эшли Бёрч и Джесси Эннис. За продолжение истории отвечают создатели и авторы сериала Макэлхенни, Чарли Дэй и Меган Ганц.

Теги
Мифический квестApple TV+
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