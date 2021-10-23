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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Хейден Кристенсен сыграет Энакина Скайуокера в сериале «Асока»

Источник: Lucasfilm

Поклонники «Звёздных войн», мечтавшие лицезреть воссоединение Энакина Скайуокера и его падавана Асоки Тано во плоти, возрадуйтесь! Эта уникальная возможность вам представится раньше, чем можно представить. Портал The Hollywood Reporter эксклюзивно сообщает, что Хейден Кристенсен зачислен в актёрский состав сериала «Асока».

Спин-офф «Мандалорца» с Розарио Доусон в заглавной роли расскажет о приключениях знаменитой представительницы расы тогрутов. Будущий джедай впервые появилась в мультфильме «Звёздные войны: Войны клонов», позже перекочевав в одноимённый сериал. И теперь в своём игровом сольнике героине предстоит вживую встретиться со своим учителем Энакином Скайуокером.

Впрочем, деталей появления Кристенсена в сериале пока нет — он может появиться в сюжете в любой ипостаси: в виде рыцаря-джедая Энакина или в личине Дарта Вейдера.

Проектом в качестве исполнительных продюсеров занимаются Джон Фавро и Дэйв Филони, при этом последний ещё и пишет сценарий. Съёмки должны стартовать в начале 2022 года.

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Асока
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