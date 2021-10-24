Шоураннер «Колеса времени» просил совета у шоураннеров «Игры престолов»

Создатель многосерийного эпического фэнтези «Колесо времени» Рейф Джадкинс столкнулся с проблемой, типичной для любой экранизации знаменитого первоисточника. Шоураннеру предстояло создать проект, который в одинаковой степени приглянулся бы фанатам книжной серии Роберта Джордана и тем, кто с миром его романов совсем незнаком. Зрителям только предстоит оценить, как хорошо он справился с этой непростой задачей, зато уже сейчас известно, что в поисках ответа Джадкинс просил совета у многоопытных коллег.

Как оказалось, на предпроизводственном этапе глава творческой команды «Колеса времени» обратился за помощью к шоураннерам «Игры престолов» — самого матёрого фэнтези-сериала современности. Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс охотно поделились с Джадкинсом своей мудростью.

Просто делай то, что собирался. Ты в теме и должен верить в задуманное. Над такими вещами нужно работать с исключительно чётким видением.

Понадеемся, что этого напутствия хватило, дабы замотивировать Джадкинса на создание такой экранизации, которая порадует и поклонников романов, и зрителей, ещё не успевших приобщиться к первоисточнику.