Морейн Дамодред объясняет свою великую миссию в тизере эпического фэнтези «Колесо времени»

Стриминговый сервис Amazon выкатил наполненный прежде не публиковавшимися сценами тизер эпического фэнтези «Колесо времени». В видеоролике под названием «Миссия Морейн» главная героиня первого сезона в исполнении Розамунд Пайк подробно рассказывает зрителям, в чём состоит её задача, от выполнения которой зависит судьба всего мира.

Многосерийный эпик шоураннера Рейфа Джадкинса по культовой книжной серии Роберта Джордана стартует на цифровой платформе 19 ноября.

Помимо Пайк в сериале снимаются Дэниел Хенни, Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Майкл Макэлхаттон, Дэрил Маккормак и Софи Оконедо.