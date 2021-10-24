Телеовощи. Выпуск 415: Возвращение Ларисы

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|03:48 —
|Обсуждение новостей
|48:12 —
|«Аквамен: Король Атлантиды» (Aquaman: King of Atlantis) — 1x01
|55:23 —
|«День мертвецов» (Day of the Dead) — 1x01
|01:00:58 —
|«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (I Know What You Did Last Summer) — 1x01
|01:08:10 —
|«Ты» — 3x01
|01:11:02 —
|«Основание» — 1x05
|01:19:16 —
|«Другая жизнь» — 2x03—04
|01:27:10 —
|«Новобранец» — 4x04
|01:32:40 —
|«Булл» — 6x02
|01:40:01 —
|«Чаки» — 1x02
|01:48:24 —
|«Призраки» — 1x02—03
|01:51:00 —
|«Роковой патруль» — 3x06
|02:00:28 —
|«Видеть» — 2x01—05
|02:07:17 —
|«Тед Лассо» — 2x12 (финал сезона)
|02:18:37 —
|«Чародей» — 2x15
|02:24:16 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x05
|02:26:56 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 1x07
|02:33:24 —
|«Футурама» — 3x09
|02:37:42 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 3x01
|02:47:33 —
|«Легенда о Корре» — 3x02
|02:57:20 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x04
|03:04:33 —
|Благодарим наших спонсоров
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