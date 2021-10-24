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Новые сериалы 25–31 октября: «Отец Сергий» и другие новинки

Источник: KION

Неделя отметится выходом двух многосерийных премьер от отечественных видеосервисов. Среди сериалов недели — многообещающий мистическо-юмористический экшен «Отец Сергий» от KION и музыкальная драма «Струны» от «КиноПоиска». А главным возвращенцем можно по праву считать «Доктора Кто» — прославленный ветеран возвращается на телеэкраны с 13 сезоном.

Понедельник, 25 октября

 
Сезон4
The CW
Всеамериканский All American

драма

В ролях Карима Уэстбрук, Грета Онейогоу, Моне Мазур, Саманта Логан, Тэй Диггз, Коди Кристиан

Создатель Эйприл Блэр

Спортивная драма, основанная на реальной жизни профессионального игрока в бейсбол Спенсера Пейсингера

Среда, 27 октября

 
Премьера+
KION
Отец Сергий

комедия, детектив, мистика

В ролях Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Михаил Осипов, Николай Шрайбер

Отец Сергий — бывший священник, отстранённый от служения. Теперь он раскрывает преступления, совершённые при участии тёмных сил. Для Сергия это не только борьба со злом, но и бизнес: за каждую добытую нечисть он получает от церкви в лице Матушки неплохое вознаграждение. Отец Сергий не сторонится земных удовольствий (любит выпить и провести время в компании женщин) и довольно часто нарушает закон, в связи с чем на его след выходит следователь полиции капитан Катя Земцова.

Катя не готова поверить в сверхъестественное и подозревает Сергия в совершении страшных преступлений. Вместе им придётся пройти большой путь и научиться доверять друг другу. Впереди их ждут не только битва с нечистью (в первом сезоне это Упырь, Кощей и Кот-Баюн), но и козни вредного и завистливого сослуживца Кати — оперативника Кракина.

Задумка отечественных сериалоделов внушает сдержанный оптимизм. Трейлер убеждает, что нас ждёт не лишённая юмора и экшена мистическая история.

Видео

Четверг, 28 октября

 
Премьера+
«КиноПоиск HD»
Струны

драма

В ролях Артём Ткаченко, Алина Рачковская, Олег Отс, Фёдор Левин, Ева Инденбаум, Светлана Тома

Талантливый виолончелист, звезда мировой музыкальной сцены, возвращается в Москву, разрушив успешную карьеру за рубежом. Чтобы спасти себя от забвения в алкоголе и случайных связях, он начинает готовить четырёх студентов-виолончелистов к покорению самого главного конкурса для любого музыканта. На что готовы герои ради признания и достижения цели? Музыкальная драма о взрослении, таланте и популярности в мире классической музыки, который никто не назовёт скучным.

Отечественный драматический сериал с Артёмом Ткаченко в главной роли напомнит тем наивным зрителям, кто уверен в стерильности мира классической музыки, что за его кулисами бушуют исключительные страсти.

Видео

 
Сезон2
HBO Max
Личная жизнь Love Life

комедия, романтический

В ролях Анна Кендрик, Скут Макнэри, Зои Чао, Питер Вак, Саша Компере, Лесли Мэнвилл

Создатель Сэм Бойд

Каждый сезон сборника романтических историй — этакий путеводитель по личной жизни главного героя или героини, путешествие от первой до последней любви, когда протагонист наконец-то обретает свою вторую половину. Каждый эпизод 10-серийного первого сезона посвящается отдельным романтическим отношениям Дарби в исполнении Кендрик.

Видео

 
Сезон2
The CW
Уокер Walker

драма, боевик, детектив, приключенческий, триллер

В ролях Джаред Падалеки, Линдси Морган, Киган Аллен, Одетт Эннейбл, Коби Белл, Вайолет Бринсон

Создатель Анна Фрике

Корделл Уокер — мучимый чувством вины вдовец, вернувшийся в родной город наводить порядок и растить двоих детей. Криминальная обстановка в Остине не радует, и блюститель порядка вместе с крутой напарницей будет днями и ночами пропадать на работе. Вдобавок Уокера преследуют призраки прошлого и подозрение, что он по-прежнему не знает всей правды о гибели своей жены.

Видео

 
Конец сезона3
FX
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows

комедия

В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн

Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

Популярная вампирская псведодокументалка завершит свой третий сезон десятым эпизодом The Portrait. В августе кабельный канал FX продлил сериал на четвёртый сезон.

Видео

 
Конец сезона3
Shudder
Калейдоскоп ужасов Creepshow

ужастик

В ролях Джеффри Комбс, Тобин Белл, Джанкарло Эспозито, Дэвид Аркетт, Брюс Дэвидсон, Дэна Гулд

Создатель Стивен Кинг, Джордж Ромеро

Третий сезон комедийной хоррор-антологии завершится шестым эпизодом. Будет ли у него продолжение, пока неизвестно.

Видео

Воскресенье, 31 октября

 
Сезон13
BBC One, BBC America
Доктор Кто Doctor Who

приключенческий, боевик, драма, фантастика

В ролях Питер Капальди, Пёрл Маки, Дженна-Луиза Коулмэн, Мишель Гомес, Карен Гиллан, Артур Дарвилл

Создатель Сидни Ньюман, С. Э. Уэббер, Дональд Уилсон

«Доктор Кто» — сериал с поистине уникальной концепцией. Его герой Доктор — практически бессмертный инопланетянин. Он не стареет, а умирая — мгновенно перерождается, обретая новое тело и в какой-то степени новый характер. Что это нам даёт? Правильно, возможность бесконечно менять актёров и обновлять личность персонажа согласно требованиям времени, при этом не нарушая целостность рассказа (утрись, Джеймс Бонд!).

Плюс основным средством передвижения Доктора является Тардис — замаскированный под полицейскую будку агрегат, способный свободно перемещаться в любую точку пространства и времени (а также умеющий при необходимости регенерировать, обретая полностью новую внутреннюю архитектуру). Что даёт нам это? О, всего ничего: лишь возможность рассказывать любые истории о любых мирах, любом времени и в любых жанрах — при этом оставаясь в рамках одной вселенной.

Такое не снилось даже «Скользящим» — в «Докторе Кто» возможно буквально всё.

Видео

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