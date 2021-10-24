Новые сериалы 25–31 октября: «Отец Сергий» и другие новинки

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KION

Отец Сергий — бывший священник, отстранённый от служения. Теперь он раскрывает преступления, совершённые при участии тёмных сил. Для Сергия это не только борьба со злом, но и бизнес: за каждую добытую нечисть он получает от церкви в лице Матушки неплохое вознаграждение. Отец Сергий не сторонится земных удовольствий (любит выпить и провести время в компании женщин) и довольно часто нарушает закон, в связи с чем на его след выходит следователь полиции капитан Катя Земцова.

Катя не готова поверить в сверхъестественное и подозревает Сергия в совершении страшных преступлений. Вместе им придётся пройти большой путь и научиться доверять друг другу. Впереди их ждут не только битва с нечистью (в первом сезоне это Упырь, Кощей и Кот-Баюн), но и козни вредного и завистливого сослуживца Кати — оперативника Кракина.

Задумка отечественных сериалоделов внушает сдержанный оптимизм. Трейлер убеждает, что нас ждёт не лишённая юмора и экшена мистическая история.