Новые сериалы 25–31 октября: «Отец Сергий» и другие новинки

Неделя отметится выходом двух многосерийных премьер от отечественных видеосервисов. Среди сериалов недели — многообещающий мистическо-юмористический экшен «Отец Сергий» от KION и музыкальная драма «Струны» от «КиноПоиска». А главным возвращенцем можно по праву считать «Доктора Кто» — прославленный ветеран возвращается на телеэкраны с 13 сезоном.
Понедельник, 25 октября
драма
В ролях Карима Уэстбрук, Грета Онейогоу, Моне Мазур, Саманта Логан, Тэй Диггз, Коди Кристиан
Создатель Эйприл Блэр
Спортивная драма, основанная на реальной жизни профессионального игрока в бейсбол Спенсера Пейсингера
Среда, 27 октября
комедия, детектив, мистика
В ролях Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Михаил Осипов, Николай Шрайбер
Отец Сергий — бывший священник, отстранённый от служения. Теперь он раскрывает преступления, совершённые при участии тёмных сил. Для Сергия это не только борьба со злом, но и бизнес: за каждую добытую нечисть он получает от церкви в лице Матушки неплохое вознаграждение. Отец Сергий не сторонится земных удовольствий (любит выпить и провести время в компании женщин) и довольно часто нарушает закон, в связи с чем на его след выходит следователь полиции капитан Катя Земцова.
Катя не готова поверить в сверхъестественное и подозревает Сергия в совершении страшных преступлений. Вместе им придётся пройти большой путь и научиться доверять друг другу. Впереди их ждут не только битва с нечистью (в первом сезоне это Упырь, Кощей и Кот-Баюн), но и козни вредного и завистливого сослуживца Кати — оперативника Кракина.
Задумка отечественных сериалоделов внушает сдержанный оптимизм. Трейлер убеждает, что нас ждёт не лишённая юмора и экшена мистическая история.
Четверг, 28 октября
драма
В ролях Артём Ткаченко, Алина Рачковская, Олег Отс, Фёдор Левин, Ева Инденбаум, Светлана Тома
Талантливый виолончелист, звезда мировой музыкальной сцены, возвращается в Москву, разрушив успешную карьеру за рубежом. Чтобы спасти себя от забвения в алкоголе и случайных связях, он начинает готовить четырёх студентов-виолончелистов к покорению самого главного конкурса для любого музыканта. На что готовы герои ради признания и достижения цели? Музыкальная драма о взрослении, таланте и популярности в мире классической музыки, который никто не назовёт скучным.
Отечественный драматический сериал с Артёмом Ткаченко в главной роли напомнит тем наивным зрителям, кто уверен в стерильности мира классической музыки, что за его кулисами бушуют исключительные страсти.
комедия, романтический
В ролях Анна Кендрик, Скут Макнэри, Зои Чао, Питер Вак, Саша Компере, Лесли Мэнвилл
Создатель Сэм Бойд
Каждый сезон сборника романтических историй — этакий путеводитель по личной жизни главного героя или героини, путешествие от первой до последней любви, когда протагонист наконец-то обретает свою вторую половину. Каждый эпизод 10-серийного первого сезона посвящается отдельным романтическим отношениям Дарби в исполнении Кендрик.
драма, боевик, детектив, приключенческий, триллер
В ролях Джаред Падалеки, Линдси Морган, Киган Аллен, Одетт Эннейбл, Коби Белл, Вайолет Бринсон
Создатель Анна Фрике
Корделл Уокер — мучимый чувством вины вдовец, вернувшийся в родной город наводить порядок и растить двоих детей. Криминальная обстановка в Остине не радует, и блюститель порядка вместе с крутой напарницей будет днями и ночами пропадать на работе. Вдобавок Уокера преследуют призраки прошлого и подозрение, что он по-прежнему не знает всей правды о гибели своей жены.
комедия
В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн
Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити
Популярная вампирская псведодокументалка завершит свой третий сезон десятым эпизодом The Portrait. В августе кабельный канал FX продлил сериал на четвёртый сезон.
ужастик
В ролях Джеффри Комбс, Тобин Белл, Джанкарло Эспозито, Дэвид Аркетт, Брюс Дэвидсон, Дэна Гулд
Создатель Стивен Кинг, Джордж Ромеро
Третий сезон комедийной хоррор-антологии завершится шестым эпизодом. Будет ли у него продолжение, пока неизвестно.
Воскресенье, 31 октября
приключенческий, боевик, драма, фантастика
В ролях Питер Капальди, Пёрл Маки, Дженна-Луиза Коулмэн, Мишель Гомес, Карен Гиллан, Артур Дарвилл
Создатель Сидни Ньюман, С. Э. Уэббер, Дональд Уилсон
«Доктор Кто» — сериал с поистине уникальной концепцией. Его герой Доктор — практически бессмертный инопланетянин. Он не стареет, а умирая — мгновенно перерождается, обретая новое тело и в какой-то степени новый характер. Что это нам даёт? Правильно, возможность бесконечно менять актёров и обновлять личность персонажа согласно требованиям времени, при этом не нарушая целостность рассказа (утрись, Джеймс Бонд!).
Плюс основным средством передвижения Доктора является Тардис — замаскированный под полицейскую будку агрегат, способный свободно перемещаться в любую точку пространства и времени (а также умеющий при необходимости регенерировать, обретая полностью новую внутреннюю архитектуру). Что даёт нам это? О, всего ничего: лишь возможность рассказывать любые истории о любых мирах, любом времени и в любых жанрах — при этом оставаясь в рамках одной вселенной.
Такое не снилось даже «Скользящим» — в «Докторе Кто» возможно буквально всё.
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