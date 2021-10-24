Неделя сериалов на КГ — главные новости 18–24 октября

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«Анджей Сапковский дал нам полную свободу» — продюсер «Ведьмака» рассказал об отношении автора к сериалу-экранизации. Говорит, писатель ни в чём их не ограничивает.

«Игра в кальмара» приблизила базу подписчиков Netflix к 214 миллионам. Ставка на зрительский интерес к играм на выживание себя оправдала.

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Второй сезон «Взращённых волками» Ридли Скотта получил примерную дату выхода. Продолжение истории презентуют через несколько месяцев.