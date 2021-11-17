У шоураннера «Ковбоя Бибопа» большие планы на второй сезон

Пока профильные издания выражают своё недовольство игровым сериалом «Ковбой Бибоп» (41% на Rotten Tomatoes и 40% на Metacritic), шоураннер проекта Андре Немец с энтузиазмом рассуждает о потенциальном продолжении адаптации культового аниме. В конце концов своё веское слово должна сказать зрительская аудитория, которая прильнёт к экранам, чтобы оценить сериал, 19 ноября.

В недавней беседе с изданием The Hollywood Reporter Немец поделился своими соображениями о продолжении приключений троицы космических ковбоев.

Если директор по контенту Netflix Тед Сарандос к вам заглянет, вы ему передайте, что у меня большие планы на второй сезон. Мы совершенно точно знаем, куда хотим двинуться дальше, и я в восторге, что мы можем рассказать эти истории. Скрестим пальцы на удачу, чтобы получить продолжение «Ковбоя Бибопа» Андре Немец, большой оптимист

Посмотрим, охотно ли после 19 ноября по тому же самому поводу примутся скрещивать пальцы зрители.