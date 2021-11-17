 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Главные герои вестерна о предках Даттонов на кадрах сериала «1883» Морейн Дамодред объясняет свою великую миссию в тизере эпического фэнтези «Колесо времени» Ченнинг Татум и Том Харди тоже войдут в Афганистан, чтобы героически из него выйти «Корпоративная рабыня хочет, чтобы маленькая девочка-призрак исцелила её» — трейлер и другие подробности сверхъестественной комедии о помощи уставшим на работе Новый «Сорвиголова»? Marvel планирует перезапустить сериал с Чарли Коксом
1
СЕРИАЛЫ
237
 
Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

У шоураннера «Ковбоя Бибопа» большие планы на второй сезон

Источник: Netflix

Пока профильные издания выражают своё недовольство игровым сериалом «Ковбой Бибоп» (41% на Rotten Tomatoes и 40% на Metacritic), шоураннер проекта Андре Немец с энтузиазмом рассуждает о потенциальном продолжении адаптации культового аниме. В конце концов своё веское слово должна сказать зрительская аудитория, которая прильнёт к экранам, чтобы оценить сериал, 19 ноября.

В недавней беседе с изданием The Hollywood Reporter Немец поделился своими соображениями о продолжении приключений троицы космических ковбоев.

Если директор по контенту Netflix Тед Сарандос к вам заглянет, вы ему передайте, что у меня большие планы на второй сезон. Мы совершенно точно знаем, куда хотим двинуться дальше, и я в восторге, что мы можем рассказать эти истории. Скрестим пальцы на удачу, чтобы получить продолжение «Ковбоя Бибопа»

 
Андре Немец, большой оптимист

Посмотрим, охотно ли после 19 ноября по тому же самому поводу примутся скрещивать пальцы зрители.

Теги
Ковбой БибопNetflix
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

22«Ковбой Бибоп»: разгромная критика и «гнилой» рейтинг на Rotten Tomatoes 36Первые отзывы на «Ковбоя Бибопа» — критики сериал не пожалели 4И снова «Ковбой Бибоп» — Netflix выпустил музыкальный тизер сериала

Тоже интересно

Далее на КГ

1
Возвращение в сумасшедшее средневековье — вышел трейлер второго сезона комедии «Скрестив мечи»
 0
Пол Радд прокомментировал возможное появление Билла Мюррея в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
 3
«Размышление о токсичной маскулинности» — создатель «Пацанов» рассказал, чего ждать от третьего сезона
 1
Сын режиссёра фильмов «На крючке» и «Паранойя» снимет триллер про одинокого робота в космосе
 0
Комедийный персонаж «Чёрной вдовы» подписался на рождественский триллер от создателя «Джона Уика»
 1
Дж. К. Симмонс угнетает чернокожих футболистов в трейлере спортивной драмы «Национальные чемпионы»
 0
Обычные будни Джейсона Стэйтема — видео со съёмок «Неудержимых 4»
 5
Главные герои «Аватара: Легенды об Аанге» в сборе на первых фото со съёмок сериала
 8
«Пространство»: трейлер шестого сезона обещает эпичный финал космической драмы
 11
Вин Дизель сообщил о прогрессе по «Риддику 4»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
17Телеовощи – 418: Ашка с маслом
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 489: «Вечные», постапокалиптический Том Хэнкс и чёрный вестерн
 
5Ноль кадров в секунду – 394: Настолье
 
 
15ЕВА – 450: (Не) по сценарию Хемингуэя
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru