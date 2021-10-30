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И снова «Ковбой Бибоп» — Netflix выпустил музыкальный тизер сериала

Потоковый сервис Netflix никак не может сотановиться и продолжает фонтанировать промо-материалами к «Ковбою Бибопу». В сети появилось свежее музыкальное видео игровой адаптации одноимённого культового аниме и оно не скупится на новые кадры из будущей премьеры. Первый сезон выходит на экраны 19 ноября.

Скромные охотники за головами Спайк Шпигель (Джон Чо), Джет Блэк (Мустафа Шакир) и Фэй Валентайн (Даниэла Пинеда) постараются не перебить друг друга и при этом совместно заработать на жизнь.

Заправляет космическим вестерном шоураннер Андре Немец. За производство отвечают Tomorrow Studios, Netflix, Midnight Radio и авторы первоисточника из Sunrise.

Теги
ВидеоКовбой БибопNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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