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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Джон Чо и компания притворяются космическими ковбоями в трейлере сериала «Ковбой Бибоп»

Получите, распишитесь. Потоковый сервис Netflix выкатил полноценный трейлер фантастического экшена «Ковбой Бибоп» — игровой адаптации одноимённого культового аниме. Сериал с Джоном Чо, Мустафой Шакиром и Даниэлой Пинедой в главных ролях выходит на малые экраны 19 ноября.

Неуживчивая троица охотников за головами в составе Спайка Шпигеля (Чо), Джета Блэка (Шакир) и Фэй Валентайн (Пинеда) отправляется бороздить космические просторы в поисках заработка. Айна тоже засветили, а вот гениальный хакер Эд предстанет перед зрителями только в день премьеры — из персонажа сделали настоящую тайну.

Шоуранит Андре Немец, а создатель первоисточника Щиничиро Ватанабе выступает консультантом проекта.

Трейлер с русскими субтитрами:

И новый постер:

Постеры сериала «Ковбой Бибоп»
Теги
ВидеоКовбой БибопТрейлерПостерNetflix
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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