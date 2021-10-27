Джон Чо и компания притворяются космическими ковбоями в трейлере сериала «Ковбой Бибоп»

Получите, распишитесь. Потоковый сервис Netflix выкатил полноценный трейлер фантастического экшена «Ковбой Бибоп» — игровой адаптации одноимённого культового аниме. Сериал с Джоном Чо, Мустафой Шакиром и Даниэлой Пинедой в главных ролях выходит на малые экраны 19 ноября.

Неуживчивая троица охотников за головами в составе Спайка Шпигеля (Чо), Джета Блэка (Шакир) и Фэй Валентайн (Пинеда) отправляется бороздить космические просторы в поисках заработка. Айна тоже засветили, а вот гениальный хакер Эд предстанет перед зрителями только в день премьеры — из персонажа сделали настоящую тайну.

Шоуранит Андре Немец, а создатель первоисточника Щиничиро Ватанабе выступает консультантом проекта.

Трейлер с русскими субтитрами:

И новый постер: