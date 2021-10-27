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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Хит HBO «Наследники» получил продление на четвёртый сезон

Источник: HBO

Равно обожаемый зрителям и критиками сериал «Наследники» заполучил продление на четвёртый сезон, при том что третий едва стартовал. Осыпанный наградами проект успел зарекомендовать себя наилучшим образом, демонстрирует замечательные рейтинги, так к чему тянуть?

Многосерийная сатира, которую успели окрестить современной «Игрой престолов», рассказывает о влиятельном семействе Рой из Нью-Йорка — владельцах международной медиаимперии Waystar Royco. Когда глава семьи Логан Рой решает передать бразды правления детям, начинается беспощадная борьба за власть, в которую неизбежно вмешиваются внешние силы.

Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером выступает Джесси Армстронг («Вице-президент»). В сериале снимаются Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден, Хиам Аббасс, Алан Рак, Роб Янг, Паркер Сойерс, Питер Фридман, а также Александр Скарсгард и Эдриан Броуди.

Теги
НаследникиHBO
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Источник фотографий: Depositphotos

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