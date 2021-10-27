 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Билл Скарсгард, Самара Уивинг и Яян Рухьян сломают вам мозг описанием нового фэнтезийного экшена про месть Знакомый силуэт! Бэтмен, Супергёрл и сразу два Флэша в первом тизере экшена «Флэш» Энди Мускетти Морейн Дамодред объясняет свою великую миссию в тизере эпического фэнтези «Колесо времени» Стала известная истинная причина закрытия сериала «Игрек: Последний мужчина» Всё приходится делать самому: Райан Гослинг нашёл режиссёра для своего «Человека-волка»
1
СЕРИАЛЫ
141
 
Прямая ссылка на новость:

Первый взгляд на русскую аферистку Анну Делви в исполнении Джулии Гарнер

Появились первые кадры предстоящего сериала Изобретая Анну» — совместного детища Netflix и большого мастера криминально-мыльных драм Шонды Раймс («Скандал», «Как избежать наказания за убийство»). Знакомьтесь, русская аферистка Анна Делви, урождённая Сорокина, в исполнении Джулии Гарнер («Озарк»).

Кадры из сериала «Изобретая Анну» Кадры из сериала «Изобретая Анну» Кадры из сериала «Изобретая Анну» Кадры из сериала «Изобретая Анну»

Компанию Гарнер составят Анна Кламски, Кэти Лоус, Джефф Перри, Лаверн Кокс, Терри Кинни, Алексис Флойд, Ариан Моайед, Андерс Холм и Анна Дивер Смит.

Основанный на реальных событиях сериал расскажет о том, как героиня (Гарнер) виртуозно водила за нос добрую половину Манхеттена, успешно выдавая себя богатую немецкую наследницу... и столь же успешно закончившая 12 годами тюрьмы. Молодая амбициозная журналистка (Кламски) берётся осветить историю Анны, и девушки быстро становятся заклятыми подругами. Именно их отношения станут краеугольным камнем этой чёрной комедии.

Теги
ГалереяИзобретая Анну
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

+Джулия Гарнер сыграет аферистку из России в новом сериале Netflix 5Новый сериал Шонды Раймс расскажет об аферистке из России

Тоже интересно

18Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3» 43Кевин Смит врал фанатам о Masters of the Universe: Revelation 3Оригинальное аниме «Моё семнадцатое лето» появилось на Netflix с русскими субтитрами 0Опубликованы два музыкальных видео с песнями из фильма «Красавица и дракон» 26Серийная убийца Ирина Розанова в тизере триллера «Самка богомола»

Далее на КГ

0
Крис Рэдфилд должен стать настоящим героем в фильме «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-сити» (видео)
 2
Человек-паук и Тор засветились в свежем промо-ролике «Вечных»
 1
Комедия «Праведные Джемстоуны» продлена на третий сезон
 4
Звезда «Рейда» Ико Ювайс присоединился к «Неудержимым 4»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Хэллоуин убивает»
 0
КГ играет: Call of Duty, часть 2
 3
8 месяцев и 6,500 литров крови — закончились съёмки новых «Зловещих мертвецов»
 33
Всё только начинается! Сиквел «Дюны» Дени Вильнёва официально в работе
 9
Киану Ривз с Иэном Макшейном в Париже на свежих фото со съёмок «Джона Уика 4»
 5
ЕВА-448: Прямая трансляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Час настал! Вышел эпичный трейлер «Дюны» Дени Вильнёва
 
Кино Стеной тут не ограничишься: Нил Бломкамп перенесёт сюжет «Района №10» из Африки в Америку
 
Как Нил Гейман и сценарист просили Warner Bros. не снимать полнометражную экранизацию «Песочного человека»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5ЕВА
 
 
10Телеовощи – 415: Возвращение Ларисы
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 485: «Хороший, плохой, коп», Injustice и DC Fandome 2021
 
0Ноль кадров в секунду – 391: Gran Turismo Silent Hill Prologue
 
 
9ЕВА – 447: Наблевать на место генерала
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru