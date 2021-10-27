Первый взгляд на русскую аферистку Анну Делви в исполнении Джулии Гарнер

Появились первые кадры предстоящего сериала Изобретая Анну» — совместного детища Netflix и большого мастера криминально-мыльных драм Шонды Раймс («Скандал», «Как избежать наказания за убийство»). Знакомьтесь, русская аферистка Анна Делви, урождённая Сорокина, в исполнении Джулии Гарнер («Озарк»).

Компанию Гарнер составят Анна Кламски, Кэти Лоус, Джефф Перри, Лаверн Кокс, Терри Кинни, Алексис Флойд, Ариан Моайед, Андерс Холм и Анна Дивер Смит.

Основанный на реальных событиях сериал расскажет о том, как героиня (Гарнер) виртуозно водила за нос добрую половину Манхеттена, успешно выдавая себя богатую немецкую наследницу... и столь же успешно закончившая 12 годами тюрьмы. Молодая амбициозная журналистка (Кламски) берётся осветить историю Анны, и девушки быстро становятся заклятыми подругами. Именно их отношения станут краеугольным камнем этой чёрной комедии.