Новый сериал Шонды Раймс расскажет об аферистке из России

Шонда Раймс, в прошлом году променявшая ABC на Netflix, принялась творить для нового работодателя, вдохновившись реальной историей аферистки из России Анны Делви (урождённой Сорокиной). Потоковый сервис на пару с ShondaLand приобрёл права на разоблачающую статью журналиста New York Magazine Джессики Пресслер, опубликованную буквально пару недель назад и моментально ставшую вирусной. Поговаривают, пришлось сильно постараться (читай — раскошелиться), дабы опередить целую очередь из продюсеров, жаждущих урвать лакомый кусочек.

Притворившись богатой наследницей из Германии, Анна сумела проложить себе путь в светскую тусовку Нью-Йорка — богемная жизнь, дружба с художниками и финансистами и почти открытый собственный частный клуб вместе с центром современного искусства. Девушка ловко водила за нос доверчивых нью-йоркских богатеев, но до Нила Кэффри ей оказалось далеко.

Теперь дочь эмигрантов из России ждёт решения суда в тюрьме Райкерс — ей грозит до 15 лет по обвинению в мошенничестве и кражах в особо крупных размерах. А мы с нетерпением ждём утверждения темнокожей актрисы на главную роль (на самом деле нет).