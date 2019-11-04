Джулия Гарнер сыграет аферистку из России в новом сериале Netflix

Не так давно обосновавшаяся на Netflix Шонда Раймс принялась активно трудиться на благо стриминг-гиганта: анонсированный ещё год назад сериал «Изобретая Анну»( Inventing Anna) наконец определился с актёрским составом. Главная роль — аферистки из России Анны Делви/Сорокиной (на фото справа), выдававшей себя за богатую немецкую наследницу, — досталась свежеиспечённой обладательнице «Эмми» Джулии Гарнер («Озарк», «Американцы», в центре).

В основу 10-серийной драмы легла изобличительная статья журналиста New York Magazine Джессики Пресслер о том, как талантливая и не в меру притягательная мошенница успешно обвела вокруг пальца светскую тусовку Нью-Йорка, но закончила 12 годами тюрьмы с возможностью УДО. Первые два эпизода срежиссирует Дэвид Фрэнкел («Дьвол носит Prada», «Секс в большом городе»).

Компанию Гарнер составят Анна Кламски («Вице-президент», на фото слева), которая сыграет разоблачившую Делви журналистку, попутно чрезмерно к ней привязавшуюся, а также Кэти Лоус («Скандал»), Лаверн Кокс («Оранжевый — хит сезона») и Алексис Флойд.