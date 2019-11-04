«Рождественская песнь» — тизер пересказа классической повести от автора «Острых козырьков»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал BBC One опубликовал тизер «Рождественской песни» в авторском видении Стивена Найта («Острые козырьки», «Табу»). Трёхсерийная экранизация классической повести-сказки Чарльза Диккенса выйдет в декабре.

Это известная история о мрачном скареде и мизантропе Эбенезере Скрудже (Гай Пирс), которому в канун зимних праздников приходится столкнуться с духами Рождества (духа прошлого Рождества играет Энди Сёркис) и осознать все свои былые прегрешения.

В мини-сериале также снимаются Стивен Грэм, Шарлотта Райли, Джо Элвин, Джейсон Флеминг, Винетт Робинсон, Кайван Новак и Ленни Раш. За режиссуру отвечает Ник Мёрфи («Последнее королевство»). Найт написал сценарий, а также значится исполнительным продюсером наряду с Томом Харди и Ридли Скоттом. Производство курируют Scott Free London и Hardy Son & Baker.