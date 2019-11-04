 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новости аниме — лучшее за неделю Lionsgate экранизирует серию фэнтези-романов Таморы Пирс по вселенной Торталлы Overwatch 2 — CG-ролик и геймплейный трейлер Diablo IV — CG-ролик, геймплейный трейлер и первые детали «Пенниуорт» продлён на второй сезон
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Сборный трейлер сериалов HBO на 2020 год

Кабельный канал HBO опубликовал сборный трейлер с анонсом своих самых значимых премьер и возвращений в следующем году. Правда, конкретные даты выхода пока что заменяет лаконичное «скоро».

Вещатель порадует своих зрителей возвращением технотриллера «Мира Дикого Запада» (третий сезон), комедий «Праведные Джемстоуны» (второй сезон) и «Барри» (третий сезон), семейной драмы «Наследники» (третий сезон) и многосерийного шедевра Паоло Соррентино «Молодой Папа» под заголовком «Новый Папа».

Немало будет и премьер. В 2020 году на экранах впервые появятся: мистический триллер «Чужак» по роману Стивена Кинга, хоррор «Страна Лавкрафта», мини-сериал «Отмена», детектив «Перри Мейсон», психологический триллер «Третий день» с Джудом Лоу, комедия Армандо Ианнучи «5 авеню» и многое другое.

Вниманием не обошли и ныне идущие на канале сериалы — «Хранителей» Дэймона Линделофа и «Тёмные начала» по фэнтези-романам Филипа Пулмана.

1 Обсудить
Темы
 
Видео Страна Лавкрафта
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Потоковый сервис WarnerMedia получил название, отобрал сериал у Netflix и определился с контентом
 
Джордан Пил и Дж. Дж. Абрамс продюсируют антологию ужасов «Страна Лавкрафта»
 
Элизабет Дебики украсит собой «Страну Лавкрафта» Джордана Пила и Дж. Дж. Абрамса

Тоже интересно

 
Кино «Терминатор: Тёмные судьбы» — первый кадр из трейлера
 
Кино «Джуманджи» — трейлер
 
На главную роль в ребуте «Баффи — истребительницы вампиров» ищут темнокожую актрису
 
Кино «Мстители: Финал» — очень много персональных постеров
 
Кино «Днюха» — трейлер
 
Кино «Аквамен» — первый постер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
18:00КГ играет: Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice for All, часть 2
 

Выйдут в ноябре

5 Вт18:00КГ играет
5 Вт20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
5 Вт21:45ЕВА (трансляция)
6 СрНоль кадров в секунду (аудио)
6 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
7 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
8 ПтЕВА (аудио)
8 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
9 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
8Телеовощи – 308: Невероятная история успеха
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 92: Церемония открытия BlizzCon 2019
 
 
8Ноль кадров в секунду – 288.1: Как потерять уважение, которого уже нет
 
37Лазер-шоу «Три дебила» – 377: «Текст» и тайна 25-го кадра
 
12ЕВА – 344: Неадекватные львы
 
14Телеовощи – 307: Немецкий мужской пёрдж
 
8Ноль кадров в секунду – 287: Сакральная цель гуся
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 376: Малефисента, Zомбилэнд и другие ненужные сиквелы
 
18ЕВА – 343: Не убить, так покромсать
 
10Телеовощи – 306: Джин-мазахист и ретард с пистолетом
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru