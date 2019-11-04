Сборный трейлер сериалов HBO на 2020 год

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO опубликовал сборный трейлер с анонсом своих самых значимых премьер и возвращений в следующем году. Правда, конкретные даты выхода пока что заменяет лаконичное «скоро».

Вещатель порадует своих зрителей возвращением технотриллера «Мира Дикого Запада» (третий сезон), комедий «Праведные Джемстоуны» (второй сезон) и «Барри» (третий сезон), семейной драмы «Наследники» (третий сезон) и многосерийного шедевра Паоло Соррентино «Молодой Папа» под заголовком «Новый Папа».

Немало будет и премьер. В 2020 году на экранах впервые появятся: мистический триллер «Чужак» по роману Стивена Кинга, хоррор «Страна Лавкрафта», мини-сериал «Отмена», детектив «Перри Мейсон», психологический триллер «Третий день» с Джудом Лоу, комедия Армандо Ианнучи «5 авеню» и многое другое.

Вниманием не обошли и ныне идущие на канале сериалы — «Хранителей» Дэймона Линделофа и «Тёмные начала» по фэнтези-романам Филипа Пулмана.