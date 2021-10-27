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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Комедия «Праведные Джемстоуны» продлена на третий сезон

Источник: HBO

Продюсер многосерийной комедии «Праведные Джемстоуны» Дэвид Гордон Грин в недавней беседе с порталом Collider сообщил, что кабельный канал HBO дал добро на съёмки третьего сезона. Это при том, что творение Дэнни Макбрайда — создателя, сценариста, режиссёра и исполнителя одной из главных ролей — ещё не показало зрителям свой второй сезон. Его съёмки завершились буквально на прошлой неделе.

Сатирическая комедия рассказывает о всемирно известной и баснословно богатой семье телевизионных проповедников Джемстоунов, которые достигли вершин популярности отнюдь не из-за своей богобоязненности.

В сериале также снимаются Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни, Тони Кавалеро, Тим Балч, Грег Алан Уильямс и Уолтон Гоггинс. Макбрайд вдобавок значится исполнительным продюсером проекта наравне с Грином и Джоди Хиллом. О дате выхода второго сезона пока ничего не сообщают.

Теги
Праведные ДжемстоуныHBO
Комментарии (1)

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