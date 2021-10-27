Чёрный Супермен отправляется на HBO Max — сериал Майкла Б. Джордана обзавёлся шоураннерами

Телепроект Майкла Б. Джордана о чёрном Супермене, в июле упоминавшийся порталом Collider, обретает реальные очертания. Мини-сериал «Вал-Зод» от стримингового сервиса HBO Max официально обзавёлся шоураннерами. Над адаптацией комикса DC поработают Дарнелл Метайе и Джош Питерс, вместе писавшие сценарий «Трансформеров: Восхождения звероботов».

Джордан совершенно точно продюсирует мини-сериал, но до сих пор неизвестно, возьмётся ли играть главную роль.

Титульным героем многосерийного проекта выступает изначально темнокожий супергерой Вал-Зод с Земли 2, криптонец, осиротевший после казни его родителей по решению высшего суда Криптона. На Земле 2 его воспитывал Терри Слоан.