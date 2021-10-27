Люси Лоулесс знает, почему ребут «Зены — королевы воинов» так и не состоялся

Интересующиеся судьбой одного из самых популярных приключенческих сериалов 90-х знают, что «Зену — королеву воинов» не так давно пытались вернуть на экраны в виде ребута, но из этой затеи так ничего путного и не вышло. И исполнительница заглавной роли Люси Лоулесс знает почему: слишком уж хорош оказался оригинал.

Об этом актриса рассказала в недавней беседе с порталом Screen Rant, упомянув попытку NBC воскресить многосерийное фэнтези несколько лет назад.

Они ведь уже пытались, но всё не могут сообразить, как переплюнуть оригинальный сериал. Вот и вся правда. Они пробовали, пытались. Многие пытались, но в конце признавали, что всё впустую. Если не выходит ничего на уровне оригинала или лучше, то кому оно нужно? Это главный камень преткновения. Но кто знает? Возможно, когда-нибудь появится новый талант, который сумеет найти правильный подход к материалу.

Словом, зрителям, которым вовсе не претит возвращение персонажа в исполнении какой-нибудь молодой преемницы Лоулесс, не стоит терять надежды. Шанс на возвращение легендарной воительницы ещё есть.