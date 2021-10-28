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Спайк Шпигель и его команда на персонажных постерах «Ковбоя Бибопа»

Главные лица истории на плакатах «Ковбоя Бибопа». Стриминговый сервис Netflix опубликовал пачку персонажных постеров космического вестерна — игровой адаптации культового аниме Щиничиро Ватанабэ. Первый сезон выходит на цифровой платформе 19 ноября.

Постеры сериала «Ковбой Бибоп» Постеры сериала «Ковбой Бибоп» Постеры сериала «Ковбой Бибоп» Постеры сериала «Ковбой Бибоп» Постеры сериала «Ковбой Бибоп» Постеры сериала «Ковбой Бибоп»

Своего отдельного плаката удостоились Спайк Шпигель (Джон Чо), Джет Блэк (Мустафа Блэк), Фэй Валентайн (Даниэла Пинеда), злодей Вишес (Алекс Хэсселл), хороший мальчик Айн и Джулия (Елена Сатине).

Шоураннером сериала выступает Андре Немец, а Ватанабе числится консультантом проекта.

Теги
ПостерыГалереяКовбой БибопNetflix
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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