Прекрасный Айн и какие-то людишки на свежих кадрах космического вестерна «Ковбой Бибоп»

Если с кастингом двуногих в игровой адаптации культового аниме «Ковбой Бибоп» имеются очевидные проблемы, то с выбором исполнителя роли хорошего мальчика всё в полном порядке. Подтверждение тому — свежие кадры из грядущей многосерийной премьеры. Первый сезон космического вестерна выходит на домашние экраны 19 ноября.

Главные герои Айн, Спайк Шпигель (Джон Чо), Джет Блэк (Мустафа Шакир) и Фэй Валентайн (Даниэла Пинеда), к которым позже присоединится суперхакер Эд, отправляются в невероятные приключения, а заодно и на поиски заработка. Со временем эта на редкость склочная команда сплотится так, что водой не разольёшь.