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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Прекрасный Айн и какие-то людишки на свежих кадрах космического вестерна «Ковбой Бибоп»

Если с кастингом двуногих в игровой адаптации культового аниме «Ковбой Бибоп» имеются очевидные проблемы, то с выбором исполнителя роли хорошего мальчика всё в полном порядке. Подтверждение тому — свежие кадры из грядущей многосерийной премьеры. Первый сезон космического вестерна выходит на домашние экраны 19 ноября.

Кадры из сериала «Ковбой Бибоп» Кадры из сериала «Ковбой Бибоп» Кадры из сериала «Ковбой Бибоп» Кадры из сериала «Ковбой Бибоп»

Главные герои Айн, Спайк Шпигель (Джон Чо), Джет Блэк (Мустафа Шакир) и Фэй Валентайн (Даниэла Пинеда), к которым позже присоединится суперхакер Эд, отправляются в невероятные приключения, а заодно и на поиски заработка. Со временем эта на редкость склочная команда сплотится так, что водой не разольёшь.

Кадры из сериала «Ковбой Бибоп» Кадры из сериала «Ковбой Бибоп» Кадры из сериала «Ковбой Бибоп» Кадры из сериала «Ковбой Бибоп»
Теги
КадрыГалереяКовбой БибопNetflix
Комментарии (1)

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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