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Морейн Дамодред отправляется на поиски Возрождённого Дракона в трейлере фэнтези «Колесо времени»

Потоковый сервис Amazon наконец-то дозрел до полноценного трейлера эпического фэнтези «Колесо времени». Видеоролик вслед за остальными промо рассказывает о великой миссии Морейн Дамодред (Розамунд Пайк), отправившейся на поиски человека, от которого зависит судьба мира.

Трёхсерийная премьера экранизации знаменитого книжного цикла Роберта Джордана состоится 19 ноября. Оставшиеся эпизоды первого сезона будут выходить еженедельно.

Помимо Пайк в многосерийном проекте шоураннера Рейфа Джадкинса снимаются Дэниел Хенни, Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Майкл Макэлхаттон, Дэрил Маккормак и Софи Оконедо.

Теги
ВидеоКолесо времениТрейлерAmazon
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Источник фотографий: Depositphotos

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